Кафанов о Карпине в «Ростове»: «Меняет менталитет молодежи, учит их не останавливаться на достигнутом»

поделился мнением о работе .

Тренер вратарей рассказал, как главный тренер дончан влияет на развитие молодых футболистов.

«Молодые игроки еще не заиграли, прошло слишком мало времени, чтобы об этом говорить. Их попаданию в состав способствовало стечение обстоятельств: во-первых, отъезд легионеров, во-вторых, Валерий Георгиевич с молодежью проводит много времени за теорией, больше чем обычно проводил с командой.

По большому счету они еще не такие большие мастера, но ребята перспективные, безусловно, будут играть в футбол. На сегодняшний день им надо много работать, и он за такой короткий срок сумел улучшить их игру, проводя в том числе психологические беседы.

Психология – это очень важно, и если этим не заниматься, то серьезных результатов не добиться. Здесь Карпин сделал большой шаг вперед. Он меняет менталитет молодежи, учит их быть профессионалами и не останавливаться на достигнутом», – сказал Кафанов.