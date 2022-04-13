Широков о Слуцком: «Не надо ныть, что ушли иностранцы. Он привык работать с 12-14 игроками, на остальных ему по барабану – спрашивать должен только с себя»

высказался об уходе легионеров из .

«С иностранцами «Рубин» опустился с 4-го на 9-10-е место, при этом пришло несколько новых легионеров. Вот работа тренера.

Не надо ныть, что ушли иностранцы. Вопрос в другом – а что ты делал с другими, кроме иностранцев – как развивали ближайший резерв? Футболисты ближайшего резерва «Рубина» не могут выйти и обыграть состав команды ФНЛ, я имею ввиду «Краснодар» в последнем туре.

Вопрос к тренерскому штабу – что вы делали, чтобы футболисты обоймы создавали конкуренцию основе? Слуцкий привык работать с 12-14 футболистами, на остальных ему по барабану.

Пришел к тому, к чему шел. Плакаться не надо, спрашивать он должен только с себя», – сказал бывший полузащитник сборной России.