«Атлетико» обжаловал частичное закрытие трибун за нацистские приветствия фанатов. Матч с «Ман Сити» пройдет без ограничений

«Атлетико» обжаловал решение УЕФА о частичном закрытии трибун на матче с .

Ранее организация приняла решение о том, что мадридский клуб должен закрыть сектор, вмещающий по крайней мере 500 болельщиков. Это было связано с тем, что во время первой игры против «Сити» фанаты «Атлетико» демонстрировали нацистское приветствие.

Сам «Атлетико» не упомянул о нацистских приветствиях фанатов, отметив, что УЕФА принял решение о закрытии трибун из-за демонстрации флага с запрещенным символом.

Клуб подал апелляцию, поскольку все билеты на ответный матч уже были проданы, а испанские власти предупреждали о возможных беспорядках в связи с этими ограничениями. Апелляция была принята, но теперь «Атлетико» должен будет закрыть один сектор на следующем матче еврокубков.

«Клуб не потерпит поведения, запрещенного правилами или Национальной комиссией по борьбе с насилием, а также насильственных, расистских, ксенофобских действий или действий, которые наносят ущерб имиджу «Атлетико».

Поведение отдельных людей не может нанести ущерб имиджу всех болельщиков , заставляя каждого расплачиваться за последствия их действий», – говорится в сообщении мадридцев.