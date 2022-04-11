Хави о 3:2 с «Леванте»: «Эти три очка – золотые. Ключевые моменты – сэйв тер Стегена и гол де Йонга»

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Хави поделился эмоциями после победы над «Леванте» (3:2) в матче Ла Лиги.

«Первый тайм совсем не получился. Команда выглядела уставшей как морально, так и физически. Игра в четверг оказала свое влияние. Но второй тайм мы провели намного лучше.

Мы достигли своей цели, потому что работали и верили в успех до конца. Гол Люка де Йонга дал нам очень многое. Он отличный профессионал и заслужил это.

Очень сложная игра, очень напряженная. Не решили проблему с доставкой мяча вперед, но эти три очка – золотые.

Одним из ключевых моментов является сэйв тер Стегена, а другим – гол Люка. Такие детали в конечном итоге определяют результат. Футболисты приложили огромные усилия.

Наш чемпионат очень сложный. «Реал» практически не проигрывает. У них сложные матчи, как и у нас. Если они потеряют очки в ближайших играх, может быть, мы сможем поверить во что-то большее», – заявил главный тренер «Барселоны».

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