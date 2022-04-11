Хавбек «Леванте» Моралес о 2:3 с «Барсой»: «У них было 4 момента – они забили 3»

высказался после матче с «Барселоной» (2:3).

Полузащитник «Леванте» в этой встрече стал автором первого гола, реализовав пенальти.

– Чего не хватило, чтобы набрать хотя бы очко?

– Будь мы более эффективны, мы могли бы чего-то добавиться. Мы играли смело и временами лучше [чем ]. Но у них было 4 момента – и они забили 3 гола.

– Незабитый пенальти сильно повлиял на команду?

– Это один из тех моментов, когда мы не сыграли эффективно. Пенальти не забивают разные игроки, мы поддерживаем Рохера, мы команда, побеждаем и проигрываем сообща. Мы хорошо постарались и затруднили жизнь «Барселоне», которая сейчас на ходу.

С самого начала игры мы старались победить. Мы хорошо прессинговали впереди, отнимали мяч у чужой штрафной. Но чтобы победить, нужно действовать крайне эффективно, потому что как только они прилучили первый момент – они тут же забили, – отметил Моралес.

В ворота «Барсы» поставили три пенальти в игре с «Леванте». Тер Стеген отразил 1 из 3 ударов