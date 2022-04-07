Эмерсон Роял об АПЛ: «Лучшая лига в мире. Здесь намного сильнее упор на физику, чем в Ла Лиге, от тебя требуют гораздо большего»

сравнил испанский и английский футбол.

«Он очень разный. В Премьер-лиге намного сильнее упор на физику. В испанской лиге очень хорошая интенсивность, но можно заметить, что в Англии играют намного больше. Нужно много тренироваться и готовиться, потому что матчи требуют от тебя стопроцентной готовности. Нельзя терять ни секунды. Игроки здесь не только качественные, но и очень сильные.

«В «Барселоне» мы проводили больше технических тренировок. Здесь мы также занимаемся техническими вещами, но больше времени уделяем физическим упражнениям. Мы много бегаем, занимаемся в тренажерном зале. Здесь от тебя требуют гораздо большего. Лига требует, чтобы ты много работал. Для меня это нормально, и я очень хорошо адаптируюсь к Премьер-лиге.

Я хотел добиться успеха в «Барсе». У меня было это желание, и я шел к нему. Когда я приехал в «Барселону», я увидел ситуацию в клубе, и они поговорили со мной. Решение было очень сложным, потому что я не хотел уходить.

Но потом я решил уйти, потому что понял, что это лучший вариант для меня. Я думаю, что я поступил очень хорошо, и сегодня я нахожусь в одном из лучших клубов мира и в лучшем турнире в мире.

Я в лучшей лиге в мире, конкурирую с лучшими. Я уважаю партнеров по команде, но хочу завоевать эту позицию. Я буду бороться до последней минуты, чтобы мое имя было в составе», – сказал защитник .