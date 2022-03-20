Вингер «Аякса» Антони удален за симуляцию в матче с «Фейеноордом». Тадич свалил бразильца на землю, чтобы тот потянул время

Полузащитник Антони из-за своего партнера получил красную карточку за симуляцию.

На третьей добавленной ко второму тайму минуте игры с (3:2) бразилец, столкнувшись с футболистом роттердамцев, упал за пределы поля и схватился за ногу. Один из тренеров помог ему подняться, и Антони, прыгая на одной ноге, вернулся в игровое пространство.

Там футболист «Аякса» согнулся и схватился за поврежденное место, после чего к нему подбежал хавбек , его партнер по команде, и завалил на газон, где тот продолжил сигнализировать о болевых ощущениях.

В результате главный судья показал 22-летнему вингеру вторую желтую карточку – первая была на 87-й минуте, сразу после гола Антони, в итоге ставшего победным.