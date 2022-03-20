Мэйсон Маунт: «Последние недели были сложными, но у «Челси» есть менталитет победителей. Хотим взять трофей в Англии»

высказался после победы «Челси» над в 1/4 финала Кубка Англии.

«Фанатов было не так много, но, по моим ощущениями, наша игра говорила сама за себя. Мы хорошо действовали, и это было главной целью на игру.

У нас действительно есть менталитет победителей. Любой турнир, любой матч – мы хотим победить, и мы хотим, чтобы это продолжалось. Последние недели были сложными, но мы сфокусированы и готовы играть.

Мы так хотим взять трофей в Англии! Нужно просто продолжать в том же духе. Матч на «Уэмбли» [против «Ливерпуля»] не был лучшим для нас, но мы хотим исправить эту ошибку. В этом сезоне у нас уже был один финал на «Уэмбли», и мы проиграли его. Так что мы хотим победить в полуфинале», – сказал полузащитник в интервью BBC.