Жоржиньо перед матчем с «Мидлсбро»: «Шестичасовая поездка на автобусе – это непросто. Мы можем найти другое решение»

Жоржиньо оценил перспективу поездки на автобусе на матч с .

Есть вероятность, что из-за санкций британского правительства лондонский клуб не сможет позволить себе перелет на самолете. В таком случае команда будет вынуждена добираться на матч Кубка Англии, который пройдет в 470 километрах от Лондона, на автобусе.

«Мы что-нибудь сделаем. Если честно, я не думаю, что мы поедем на автобусе.

Мы что-нибудь организуем, мы должны это сделать. Если нам придется приложить усилия для всеобщего блага, мы это сделаем. Шестичасовая поездка на автобусе перед игрой – это непросто. Учитывая, что у нас есть такая возможность, мы можем найти другое решение. Мы найдем способ», – сказал полузащитник .