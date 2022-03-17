Жоржиньо перед матчем с «Мидлсбро»: «Шестичасовая поездка на автобусе – это непросто. Мы можем найти другое решение»

Теги Челси Мидлсбро премьер-лига Англия Кубок Англии Жоржиньо Фрелло Футбол

Жоржиньо оценил перспективу поездки на автобусе на матч с «Мидлсбро».

Есть вероятность, что из-за санкций британского правительства лондонский клуб не сможет позволить себе перелет на самолете. В таком случае команда будет вынуждена добираться на матч Кубка Англии, который пройдет в 470 километрах от Лондона, на автобусе.

«Мы что-нибудь сделаем. Если честно, я не думаю, что мы поедем на автобусе. 

Мы что-нибудь организуем, мы должны это сделать. Если нам придется приложить усилия для всеобщего блага, мы это сделаем. Шестичасовая поездка на автобусе перед игрой – это непросто. Учитывая, что у нас есть такая возможность, мы можем найти другое решение. Мы найдем способ», – сказал полузащитник «Челси».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные