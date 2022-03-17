Йылмаз забил «Челси» в 36 лет и 244 дня. Лишь Гиггз и Мальдини были старше, когда забивали в плей-офф ЛЧ

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Бурак Йылмаз забил в плей-офф Лиги чемпионов в 36 лет  и 244 дня.

Нападающий «Лилля» реализовал пенальти в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1, второй тайм).

Йылмаз стал третьим в списке самых возрастных авторов голов в плей-офф турнира. В более зрелом возрасте забивали Паоло Мальдини («Милан», 36 лет и 333 дня) и Райан Гиггз («МЮ», 37 лет и 147 дней).

Только Криштиану Роналду (6) и Филиппо Индзаги (4) забили больше голов в Лиге чемпионов после 36 лет, чем Йылмаз (3).

Кроме того, Бурак забил свой 13-й гол в турнире, сравнявшись с лучшим бомбардиром в истории Турции Хаканом Шюкюром.

Подробная статистика Йылмаза доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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