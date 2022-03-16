Прохин об отстранении России: «Просто так нас взяли и убрали. Все расстроены. Скоро ситуация закончится, надеюсь»

высказался о санкциях против российского футбола.

– Россия осталась без еврокубков, а сборные — без международных соревнований. Как вы отреагировали на это?

– Я не могу касаться темы политики. Только если про футбол. Понятно, что был расстроен.

Молодежная сборная России, за которую я выступаю, боролась за первое место в отборочной группе. Основная сборная имела шанс выйти на чемпионат мира. И просто так нас взяли и убрали. Понятно, что все расстроены.

– Не падает мотивация, с учетом того, что с боретесь за место в тройке призеров, могли зацепиться за место в Лиге чемпионов, а сейчас может оказаться так, что даже при таком успехе возможности выступить в еврокубках просто не будет?

– Нет, конечно. Всем хочется забраться в турнирной таблице как можно выше. И я надеюсь, что вся нынешняя ситуация скоро закончится. И все будет хорошо, – сказал защитник «Сочи».