В Мексике из-за массовой драки болельщиков остановили матч, людей били стульями и арматурой. 22 человека пострадали

Матч мексиканской лиги между и остановили из-за драки болельщиков.

Игра была прервана на 62-й минуте, когда на трибунах вспыхнули многочисленные драки.

Через несколько минут потасовки начались уже на самом футбольном поле. Сотрудники службы безопасности открыли ворота на поле, чтобы болельщики, в том числе женщины и дети, могли покинуть трибуны.

Некоторые люди били друг друга арматурой и стульями.

По итогам беспорядков известно о том, что 22 человека получили ранения, девять из них доставлены в больницу, двое находятся в критическом состоянии.

Беспорядки в Мексике: ультрас захватили трибуны, болельщики с детьми спаслись на поле