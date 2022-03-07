В Мексике из-за массовой драки болельщиков остановили матч, людей били стульями и арматурой. 22 человека пострадали

Матч мексиканской лиги между «Керетаро» и «Атласом» остановили из-за драки болельщиков.
Игра была прервана на 62-й минуте, когда на трибунах вспыхнули многочисленные драки.
Через несколько минут потасовки начались уже на самом футбольном поле. Сотрудники службы безопасности открыли ворота на поле, чтобы болельщики, в том числе женщины и дети, могли покинуть трибуны.
Некоторые люди били друг друга арматурой и стульями.
По итогам беспорядков известно о том, что 22 человека получили ранения, девять из них доставлены в больницу, двое находятся в критическом состоянии.
Беспорядки в Мексике: ультрас захватили трибуны, болельщики с детьми спаслись на поле