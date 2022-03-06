Украинец Кулаков покинул «Урал», его контракт приостановлен. Он играл за клуб с 2015 года

Украинский защитник покинул .

Об этом сообщил президент клуба .

«Денис улетел к семье. Мы приостановили контракт с ним. Не знаю, что будет дальше, я же не Нострадамус. Дай бог, чтобы все наладилось, он вернулся в команду.

Мы благодарны Денису за годы в «Урале», он был нашим капитаном, верой и правдой служил клубу. Случилось так, как случилось, и я не вправе комментировать его решение. Остальные ребята с нами, никто не изъявил желания уехать», – сказал Иванов.

В «Урале» осталось 6 иностранцев: защитник Доминик Динга (Сербия), полузащитники Рафал Августиняк (Польша), Эрик Бикфалви (Румыния), Лука Гагнидзе, Лука Цулукидзе (оба – Грузия), Даниел Мишкич (Хорватия).

Ранее контракт с «Уралом» расторг украинский вратарь Ярослав Годзюр.

Кулаков выступал за «Урал» с 2015 года и провел 201 официальный матч. В феврале клуб объявил о продлении контракта с 35-летним футболистом до июня 2023 года.