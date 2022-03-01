Локомотив Москва – Енисей 03.03.2022, Бетсити Кубок России, прогноз на футбольный матч

В четверг, 3 марта, в Москве, на стадионе «РЖД Арена» встретятся московский «Локомотив» и «Енисей» в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России. Поединок начнется в 18:15 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Локомотив» Москва

«Локомотив» в групповой стадии розыгрыша Кубка России не участвовал и начнет свой путь в этом турнире сразу же с плей-офф стадии 1/8 финала. Москвичи пятикратные обладатели Кубка России по футболу и его действующие обладатели. Они взяли его в прошлом сезоне, в 2021 году, обыграв в финале «Крылья Советов» (3:1).

В Чемпионате России «Локомотив» идет на 7 строчке, имея в активе 28 баллов, набранных за 18 матчей и в отставание в 5 очков от четвертого ЦСКА, при одной игре в запасе. Свой первый матч после зимнего перерыва москвичи должны были сыграть с клубом «Краснодар», но РФС игру перенес из-за отмены рейсов в южные аэропорта России. А в своем последнем сыгранном матче в РПЛ «Локо» не оставил шансов «УФе», победив их (2:0), проведя прекрасный отрезок в концовке игры забив в нем 2 мяча (на 71 и 74 минуте).

До возобновления сезона РПЛ москвичи провели 5 контрольных встреч, где в двух сыграли вничью, 2 матча выиграли и в последней игре уступили норвежскому «Мольде» (0:3).

Футбольный клуб «Енисей»

«Енисей» в розыгрыше Кубка России начал свой путь еще в квалификационном раунде, где встречался с тольяттинским «Акроном» и обыграл их (2:1), ведя по ходу игры в два мяча, но пропустила на 65 минуте и получилась концовка нервной, но все же натиск соперника удалось сдержать и пройти в групповую стадию турнира.

В групповой стадии «Енисей» занял первую позицию в группе 9, где удалось набрать 6 очков и не пропустить ни одного гола. Сначала сибиряки обыграли уверенно «Знамя» Ногинск (4:0), где дублем отметился Максим Лаук. А в решающей встрече за 1 место в группе взяли вверх над «Крылья Советов» (1:0), где самарцы остались в меньшинстве на 79 минуте матча после удаления Цыпченко, чем успешно воспользовался «Енисей», забив единственный гол в матче – это случилось на 83 минуте игры, а отличился Раздорских.

В ФНЛ «Енисей» идет на 9 позиции и набрал 35 очков в 25 встречах. От первой четверки лидирующих команд они отстают на 8 очков. В последнем туре ФНЛ была обыграна пятая команда турнира «СКА-Хабаровск» (3:1).

В последних трех товарищеских играх «Енисей» не проигрывает оппонентам. А в последней товарищеской встрече был обыгран «Олимп-Долгопрудный» (4:2).

Прогноз на матч «Локомотив» Москва – «Енисей»

«Локомотив» и «Енисей» в последних трех очных встречах показали следующий результат:

28.04.19 «Локомотив» – «Енисей» 2:1;

31.10.18 «Локомотив» – «Енисей» 4:1;

28.10.18 «Енисей» – «Локомотив» 0:3.

«Локомотив» сейчас не в лучших кондициях, у команды идет перестройка полным ходом, состав очень молодой и пока не очень сыгранный, поэтому и в товарищеских матчах они показывали нестабильный результат. Про «Енисей» могу сказать, что это очень боевитая команда, которая способна потрепать нервишки любой команде РПЛ.

«Локомотив» забивает в последних 5 из 6 сыгранных матчах, а «Енисей» во всех 5 последних. Я думаю, что этот матч будет богат голами команд с обеих сторон и команды покажут открытый футбол с обилием голов, а победит же одна из команд с минимальным преимуществом в игре, либо же решится все в дополнительное время или пенальти.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Локомотив» – 1.30;

Победа «Енисей» – 12.0;

Ничья – 5.40;

Обе забьют-Да – 2.54;

ТБ (2) – 1.44;

ИТБ2 (0,5) – 2.26;

Ф2 (2) – 1.46.



Вероятный исход: Обе забьют-Да, ТБ (2), ИТБ2 (0,5), Ф2 (2).

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Где смотреть Локомотив – Енисей