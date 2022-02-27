Каррера о 0:2 от ЦСКА: «Показалось, что «Спартак» еще морально не вернулся со сборов»

оценил поражение «Спартака» от ЦСКА (0:2).

Бывший главный тренер красно-белых высказался о матче 19-го тура .

«Мне показалось, что команда еще морально не вернулась со сборов. Они еще находятся в стадии подготовки к весенней части сезона.

Всегда непросто для тренера брать под крыло новую команду в середине чемпионата и привыкать к игрокам, которые имеются в распоряжении.

Ваноли должен будет хорошо преуспеть в этом компоненте, а также сделать все, чтобы игроки привыкли к его методам подготовки. Впереди еще много матчей.

Так что посмотрим, Лига Европы еще тоже реальна для «Спартака», — сказал Каррера.

Ваноли стартовал серо: в дерби «Спартак» создал минимум, новички пока не впечатлили