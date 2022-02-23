«Читаю книги о России и Путине до сих пор. Москва – прекрасный город для жизни». Макгиди о периоде в России

Экс-игрок читает книги и смотрит фильмы про Россию и Путина.

Ирландец рассказал об этом, вспоминая период выступлений за московский клуб. Макгиди играл в «Спартаке» в 2010-2013 годах, став серебряным призером чемпионата России-2011/12.

«Люди думали, что я протяну в России не более шести месяцев. Но я до сих пор читаю книги и смотрю документальные фильмы о России и Путине.

В «Спартаке» врач взвешивал тебя каждое утро и штрафовал, если ты превышал установленный вес. Ты тренировался утром, спал в своей спальне на тренировочной базе, а потом в 18:30 у тебя была еще одна тренировка. В «Селтике» я был дома к 13:30.

Но ты должен принять культуру, и это мне понравилось. Моей жене было сложнее, когда я уезжал на выезды, а она оставалась одна. Но когда мы были вместе, образ жизни у нас был отличным. Ночная жизнь и шопинг прекрасны. Это прекрасный город длили жизни», – заявил Макгиди.