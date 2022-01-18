Губерниев о словах Тюкавина про Европу: «Конечно, он сидел бы на жопе в «Динамо», получая большую зарплату»

Спортивный комментатор отреагировал на высказывания форварда об интересе от европейских клубов.

«Это зона комфорта, из которой игроки не хотят выходить, поэтому они все и футболисты плохие.

Вот Овечкин с Малкиным из зоны комфорта выходили, и многие наши хоккеисты, вратари. Тот же Миранчук, например.

Уже не говорю про Аршавина и других. Конечно, Тюкавин сидел бы на жопе в «Динамо» и играл бы через пень-колоду, при этом ему еще платили бы большую зарплату. Ну пускай сидит», – сказал Губерниев.

Константин Тюкавин: «Были варианты в Италии и Англии, но зачем мне туда ехать неготовым?»