Губерниев о словах Тюкавина про Европу: «Конечно, он сидел бы на жопе в «Динамо», получая большую зарплату»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания форварда «Динамо» Константина Тюкавина об интересе от европейских клубов.
«Это зона комфорта, из которой игроки не хотят выходить, поэтому они все и футболисты плохие.
Вот Овечкин с Малкиным из зоны комфорта выходили, и многие наши хоккеисты, вратари. Тот же Миранчук, например.
Уже не говорю про Аршавина и других. Конечно, Тюкавин сидел бы на жопе в «Динамо» и играл бы через пень-колоду, при этом ему еще платили бы большую зарплату. Ну пускай сидит», – сказал Губерниев.
Константин Тюкавин: «Были варианты в Италии и Англии, но зачем мне туда ехать неготовым?»