Из «Спартака» ушел специалист по физподготовке Чепзанович

Специалист по физподготовке Влад Чепзанович покинул «Спартак».
Серб, занимавший должность руководителя системы физподготовки «Спартака-2», дубля и академии, уходит по семейным обстоятельствам.
Чепзанович присоединился к «Спартаку» в 2019 году. Он работал в штабах Олега Кононова и Доменико Тедеско тренером по физподготовке.
В мае прошлого года Тедеско покинул московскую команду, однако Чепзанович остался в структуре красно-белых.
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