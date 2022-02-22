Из «Спартака» ушел специалист по физподготовке Чепзанович

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Специалист по физподготовке Влад Чепзанович покинул «Спартак».

Серб, занимавший должность руководителя системы физподготовки «Спартака-2», дубля и академии, уходит по семейным обстоятельствам.

Чепзанович присоединился к «Спартаку» в 2019 году. Он работал в штабах Олега Кононова и Доменико Тедеско тренером по физподготовке.

В мае прошлого года Тедеско покинул московскую команду, однако Чепзанович остался в структуре красно-белых.

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