Рангник о Лингарде в старте на игру с «Лидсом»: «Он хорошо выглядел на тренировке. «МЮ» нужно сыграть максимально агрессивно»

Ральф Рангник объяснил выход хавбека Джесси Лингарда в старте на игру с «Лидсом».
Лингард сыграет за команду в АПЛ с первой минуты впервые с 1 января 2020-го.
«Он хорошо выглядел на тренировке, у него богатый опыт. Он способен покрывать большую часть поля.
Он готов и с нетерпением ждет матча. Это главное.
Нам нужно сыграть максимально агрессивно. Я не столько беспокоюсь из-за технических аспектов, сколько из-за агрессии.
Мы знаем, что будет много эмоций», – сказал главный тренер «МЮ» Sky Sports.
Лингард попал в старт «Ман Юнайтед» впервые с января 2020 года