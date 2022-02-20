Рангник о Лингарде в старте на игру с «Лидсом»: «Он хорошо выглядел на тренировке. «МЮ» нужно сыграть максимально агрессивно»

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Ральф Рангник объяснил выход хавбека Джесси Лингарда в старте на игру с «Лидсом».

Лингард сыграет за команду в АПЛ с первой минуты впервые с 1 января 2020-го.

«Он хорошо выглядел на тренировке, у него богатый опыт. Он способен покрывать большую часть поля.

Он готов и с нетерпением ждет матча. Это главное.

Нам нужно сыграть максимально агрессивно. Я не столько беспокоюсь из-за технических аспектов, сколько из-за агрессии.

Мы знаем, что будет много эмоций», – сказал главный тренер «МЮ» Sky Sports.

Лингард попал в старт «Ман Юнайтед» впервые с января 2020 года

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