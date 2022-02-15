Никола сменил Колантуоно на посту тренера «Салернитаны». Клуб идет последним в Серии A

В «Салернитане» произошла смена главного тренера.
Стефано Колантуоно был отправлен в отставку, вместо него команду принял экс-тренер «Дженоа» и «Торино» Давиде Никола.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло отказался от работы в клубе.
В данный момент «Салернитана» занимает последнее, 20-е, место в Серии А, набрав 12 очков в 23 матчах – до 17-го места 9 баллов.
🇱🇻 𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐦𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 @DavideNicolaOff! 🇱🇻#macteanimo #forzagranata #uss1919 pic.twitter.com/rBKrM89cUz— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) February 15, 2022