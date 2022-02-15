Никола сменил Колантуоно на посту тренера «Салернитаны». Клуб идет последним в Серии A

В «Салернитане» произошла смена главного тренера.

был отправлен в отставку, вместо него команду принял экс-тренер «Дженоа» и «Торино» .

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло отказался от работы в клубе.

В данный момент занимает последнее, 20-е, место в Серии А, набрав 12 очков в 23 матчах – до 17-го места 9 баллов.