Никола сменил Колантуоно на посту тренера «Салернитаны». Клуб идет последним в Серии A

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В «Салернитане» произошла смена главного тренера.

Стефано Колантуоно был отправлен в отставку, вместо него команду принял экс-тренер «Дженоа» и «Торино» Давиде Никола.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло отказался от работы в клубе.

В данный момент «Салернитана» занимает последнее, 20-е, место в Серии А, набрав 12 очков в 23 матчах – до 17-го места 9 баллов.

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