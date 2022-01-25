Бывший полузащитник «ПСЖ» отреагировал на слова о .

Форвард заявил, что критикующие нападающего «ПСЖ» не разбираются в футболе.

«Бензема так говорит, потому что не видел матчи . Потому что если бы Карим видел игры, то был бы немного критичен, как минимум.

В «ПСЖ» приехал не тот Месси, которого мы знаем. Именно поэтому критика конструктивна, это не всегда негатив. Сказать, что Месси не в лучшей форме, теперь означает, что ты не разбираешься в футболе», – заявил Ротен в эфире RMC Sport.