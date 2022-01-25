Ротен о поддержке Месси от Бензема: «Карим так говорит, потому что не видел матчи «ПСЖ». Приехал не тот Месси, что мы знаем, критика конструктивна»

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Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен отреагировал на слова Карима Бензема о Лионеле Месси.

Форвард «Реала» заявил, что критикующие нападающего «ПСЖ» не разбираются в футболе.

«Бензема так говорит, потому что не видел матчи «ПСЖ». Потому что если бы Карим видел игры, то был бы немного критичен, как минимум.

В «ПСЖ» приехал не тот Месси, которого мы знаем. Именно поэтому критика конструктивна, это не всегда негатив. Сказать, что Месси не в лучшей форме, теперь означает, что ты не разбираешься в футболе», – заявил Ротен в эфире RMC Sport.

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