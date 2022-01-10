Иван Сергеев: «Зенит» – топ-клуб. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова»

Нападающий Иван Сергеев поделился впечатлениями после перехода в «Зенит» из «Крыльев Советов».

– Иван, добро пожаловать в «Зенит»! Какие мысли и чувства занимают вас в этот момент?

– Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» – большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня. «Зенит» – топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде.

– Что этот вызов означает для вас лично? Ставите ли вы перед собой конкретные спортивные цели?

– Пока не думал о конкретных целях, но первостепенная задача – приносить пользу команде, делать так, чтобы она побеждала. Все остальное – на втором плане.

– Как вы узнали о переходе? Как это произошло?

– Мне позвонил агент, сказал, что мной интересуется «Зенит». Я в этот момент находился в отпуске в своем родном городе, в Череповце.

– Когда вы играли за «Строгино», в это же время в команде был Алексей Сутормин. Общались ли вы с ним по поводу перехода?

– Пока нет, не созванивались и не списывались. Последний раз мы с ним общались, когда находились в расположении сборной России. Мы встретились, пообщались, вспомнили какие-то моменты. Из всех игроков «Зенита» Леху я знаю лучше всех. Находясь в сборной, познакомился со Славой Караваевым и Саней Ерохиным. Скоро узнаю и остальных ребят – знаю, что коллектив в «Зените» очень хороший. Да и вообще – это круто, – сказал Сергеев.

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