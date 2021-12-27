Селихов о том, как директор «Орла» сломал ему нос, ударив головой: «В КДК сказали: «Подрастешь, сдачи дашь»

Вратарь рассказал об инциденте, который произошел во время выступления за «Орел».

– Ты вернулся в «Орел» из аренды в «Амкаре». Сколько за тебя просил потом «Орел»? Тогда ты сперва не попал в .

– Как мне говорили, это от 3 до 5 млн рублей.

– Ты просил руководство «Орла» отпустить в ?

– Ну, конечно, я это говорил и говорил, что это мой шанс, который дается только раз в жизни. Но, как мне говорил мой агент, хотя предлагали множество вариантов, им была нужна только полная выплата.

– Я слышал, что, когда ты подал иск на клуб в КДК, чтобы расторгнуть договор, заместитель генерального директора Алексей Коршунов вызвал тебя на встречу, ударил головой и сломал тебе нос. Это правда?

– Там была такая ситуация: я собирал все печати, подписи, пришел, что-то не дописано было. Спросил ручку, он сказал: «Иди купи ручку». Я сказал: «Зачем этот цирк устраивать, дайте я спокойно уйду из этого клуба». Он как бы просто подошел и ударил.

– Заместитель генерального директора клуба подходит к тебе, бьет с головы и ломает нос?

– Да-да, именно так.

– #####.

– Я не думал, что он сломан, подошел к зеркалу, смотрю – он кривой.

Самое главное, что я приезжал в больнички в Орле, и мне говорили: «Да у тебя нормальный нос». Я подхожу к зеркалу, вижу, что сломан. Где-то договорился, в какой-то частной, мне какая-то девчонка за тысячу рублей вправляла нос.

– Что за трэш? А ты не хотел подать в КДК, милицию? Что за беспредел?

– Я приехал в КДК, мне сказали, что здесь нарушение есть – они меня на сезон не заявили, а это существенное нарушение в контракте.

– А ты сказал, что тебе нос сломал чувак?

– Да-да. Не помню, кто там сидел, какие люди, сказали: «Подрастешь, сдачи дашь».

– Ты подрос. Видел ли с тех пор Коршунова, он не извинялся?

– Где-то пересекались. Он не извинялся, да мне и не нужны извинения, я это отпустил. Просто обидно за вот этот российский футбол, за руководителей, РФС, КДК. Мне в принципе все равно – я рубился за свое будущее, знал, на что иду, – сказал Селихов.

Александр выступал за с 2011 по 2014 год.