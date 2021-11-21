Златан об игре в 40 лет: «По утрам у меня все болит. Но я буду играть так долго, как смогу»

Форвард рассказал о том, как играет в 40 лет.

«Это непросто. Каждый день я просыпаюсь и у меня все болит. Этим утром у меня болело все тело, но пока у меня есть цели, адреналин, я продолжаю. Я знаю, что все к лучшему. Я иду туда, где надо работать, чтобы оставаться на вершине.

Я буду делать это так долго, как смогу. Не хочу жалеть о том, что закончил, а затем, через пару лет, в разговоре с вами скажу: «Я мог бы продолжить карьеру, потому что я чувствовал себя хорошо». Лучше полностью выложиться и сказать : «Я больше не могу».

Но я все еще могу играть, поэтому делаю это», – сказал Златан.