Квалификация Евро-2023 (U21). Россия против Словакии – 2:0. Видеотрансляция

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В 5-м туре отбора Евро-2023 (U21) молодежная сборная России дома играет с командой Словакии.

Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ». На Sports.ru доступна видеотрансляция.

Квалификация Евро-2023 (U21)

Группа С

5-й тур

Россия U21 – Словакия U21 – 2:0 (перерыв)

Голы: 1:0 – Хлусевич (34), 2:0 – Агаларов (45).

Россия: Бориско, Сильянов, Степанов, Прохин, Литвинов, Марадишвили, Хлусевич, Мухин, Умяров (к), Севикян, Агаларов.

Словакия: Крайчирик, Месик, Ковачик, Оберт, Коша, Лавринчик, Покорны (к), Кадак, Капралик, Труса, Галчик.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Турнирное положение: Испания – 12 очков (4 матча), Россия – 9 (4), Словакия – 6 (4), Мальта – 3 (4), Литва – 3 (4), Северная Ирландия – 3 (4).

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