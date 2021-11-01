Квалификация Евро-2023 (U21). Россия против Словакии – 2:0. Видеотрансляция

В 5-м туре отбора Евро-2023 (U21) молодежная сборная России дома играет с командой Словакии.
Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ». На Sports.ru доступна видеотрансляция.
Квалификация Евро-2023 (U21)
Группа С
5-й тур
Россия U21 – Словакия U21 – 2:0 (перерыв)
Голы: 1:0 – Хлусевич (34), 2:0 – Агаларов (45).
Россия: Бориско, Сильянов, Степанов, Прохин, Литвинов, Марадишвили, Хлусевич, Мухин, Умяров (к), Севикян, Агаларов.
Словакия: Крайчирик, Месик, Ковачик, Оберт, Коша, Лавринчик, Покорны (к), Кадак, Капралик, Труса, Галчик.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Турнирное положение: Испания – 12 очков (4 матча), Россия – 9 (4), Словакия – 6 (4), Мальта – 3 (4), Литва – 3 (4), Северная Ирландия – 3 (4).