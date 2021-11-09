Тухель – лучший тренер месяца в АПЛ. У «Челси» 4 победы с общим счетом 14:1 в октябре

Лучшим тренером октября в признан возглавляющий .

В прошлом месяце лондонская команда выиграла все четыре матча чемпионата, общий счет – 14:1.

Для немца это вторая награда лучшему тренеру месяца в Премьер-лиге – впервые он получил ее в марте этого года.

В турнирной таблице «Челси» занимает первое место с 26 очками, опережая «Манчестер Сити» на 3 балла.

Помимо Тухеля, на приз тренеру месяца претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль», 2 победы и 2 ничьих), Дэвид Мойес («Вест Хэм», 3 победы и 1 поражение) и Патрик Виейра («Кристал Пэлас», 1 победа и 3 ничьих).