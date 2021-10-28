«МЮ» может уволить Сульшера, если результаты останутся нестабильными, но клуб очень хочет, чтобы он доработал до лета

Инсайдер The Athletic Дэвид Орнстейн прокомментировал будущее главного тренера .

«Не уверен, что «МЮ» уволил бы Сульшера даже в случае поражения от , потому что в клубе очень хотят, чтобы он добился успеха, под него строят команду, в июле ему дали новый контракт.

Безусловно, поражение от получилось чересчур жестоким, и за кулисами пошли разговоры, как будет развиваться команда, но эти разговоры были запланированы еще давно, и речь шла о том, что именно Сульшер поведет команду вперед и выправит ситуацию.

«МЮ» качественно поработал на тренировках эту неделю, Сульшер не потерял контроль над раздевалкой, сэр его поддерживает.

Тем не менее давление никуда не делось. Несмотря на срок контракта Сульшера, нельзя забывать, что был уволен спустя всего год, хотя у него был долгосрочный договор.

Я полагаю, «МЮ» может задуматься об увольнении Сульшера, если результаты останутся столь же нестабильными. Его могут сменить, но в то же время в «МЮ» очень хотят, чтобы он доработал по крайней мере до лета», – заявил Орнстейн.