Петер Шмейхель о Фергюсоне: «Не думаю, что в футболе появится тренер сильнее»

Экс-вратарь высказался про бывшего главного тренера команды .

«Не думаю, что в футболе появится тренер сильнее, чем он. В его арсенале есть много разных качеств, но то, как он общался, умение коммуницировать – это невероятно.

Также у него была способность справляться с такими трудными людьми, как я или Рой Кин.

Для него было важно, чтобы в раздевалке такие люди были. Даже полагаю, что в части скаутинга это просматривалось – нужны были игроки с характером.

Можно найти миллион объяснений тому, почему это было важно», – сказал Шмейхель.