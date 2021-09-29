Почеттино о поражении от «Ренна»: «ПСЖ» должен был уйти на перерыв, ведя 2:0, но вместо этого проигрывал 0:1»

Главный тренер поделился мыслями после поражения от (0:2) в матче чемпионата Франции.

«Нам нужно было забивать, потому что если хочешь победить, то необходимы голы.

В то же время мы играли хорошо в течение 25 минут в конце первого тайма. Даже очень хорошо.

К сожалению, не удалось реализовать моменты. Должны были уйти на перерыв, ведя 2:0, но вместо этого проигрывали 0:1.

А в начале второго тайма мы пропустили в первой же голевом ситуации у соперника. Все это оказало огромное влияние. Это было тяжело принять.

«Ренн» играл с большой верой в свои силы. Тем не менее, игра была открытой, потому что нужно было рисковать. Конечно, я разочарован.

Сейчас у нас будет две недели, но футболисты уезжают в свои сборные.

У нас будет время все обдумать и подготовиться к следующей серии матчей», – заявил Почеттино.

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