​​Юридический подкаст «SILA права» будет выходить на Sports.ru. Первый выпуск нового сезона о медиаправах РПЛ – в четверг

Аудиосемья Sports.ru расширяется: теперь на наших площадках выходит подкаст «SILA права». Там громкие и неочевидные спортивные события разбирают с юридической стороны.

Ведут подкаст одни из лучших спортивных юристов России Михаил Прокопец и Юрий Зайцев из компании SILA International Lawyers. Она в летнее трансферное окно помогала Георгию Джикии заключать новый контракт со «Спартаком», Эльдору Шомуродову – переходить в «Рому», а «Локомотиву» – подписывать многочисленных новичков.

В новом сезоне подкаста появится третий голос – Илья Чичеров, старший юрист компании SILA и большой специалист по спортивным спорам.

Премьера на Sports.ru утром 30 сентября, новый выпуск уже записан: там Михаил с Юрием в деталях и понятным языком объясняют, что происходит в гонке за медиаправа на показ Российской Премьер-лиги.

На ютуб-канале Sports on Air (это библиотека наших подкастов) уже можно послушать выпуски прошлого сезона: там в том числе оценивали юридическую сторону интим-скандала Дзюбы, обсуждали инсайды с Нобелем и разбирались в судах вокруг российского допинга.

Подписаться на подкаст «SILA права» на любой из платформ.

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