В Москве запускают первую бесплатную студенческую лигу

В Москве нет футбольной лиги, доступной каждому студенту. Даже не во всех вузах есть инфраструктура для игры в футбол.

Объединение Student Football всегда хотело создать доступную футбольную экосистему для студентов и объединить единомышленников по всей Москве.

На протяжении пяти лет Student Football вместе с Nike развивает студенческий футбол, и в этом году при их поддержке запускает первую полноценную студенческую Лигу в Москве – Лигу Универов 2021, которая вернет футбол на поля Москвы.

Турнир пройдет с 21.09 по 28.11, команда должна состоять минимум из 8 и максимум из 15 человек, обучающихся в одном вузе. Важно отметить, что в Лиге Универов есть женский дивизион, а мужские разделены по силе команд. Таким образом, каждый участник сможет наслаждаться игрой в равных условиях.

Присоединиться к турниру можно по ссылке: https://ligauniverov.ru/user/register