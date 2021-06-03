Гарет Бэйл: «Теперь в «Реале» мне более комфортно. Надо лишь хорошо играть, и меня начнут воспринимать иначе»

Полузащитник «Реала» , в минувшем сезоне выступавший за на правах аренды, высказался о мадридском клубе.

«Думаю, я показал, выступая за Уэльс на Евро, что время в «Тоттенхэме» помогло мне. Я привнесу это в «Реал» в этом сезоне, теперь там более комфортная атмосфера для меня.

Любой игрок скажет вам, что, попадая в место, где ему комфортнее психологически, он начинает лучше чувствовать себя физически и лучше выступать. Сейчас я играю и чувствую себя чуть более счастливым. В нынешнем я чувствую себя комфортнее.

У меня всегда были отличные отношения с . Но все всегда одинаково: чтобы попадать в составе, надо хорошо играть. Я провел хорошую предсезонку и здорово начал сезон.

В футболе все просто – надо лишь хорошо играть, и тебя быстро начнут воспринимать иначе», – сказал Бэйл.