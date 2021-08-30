Дембеле не хочет уходить из «Барсы» и готов продлить контракт. Вопрос обсудят в этом месяце

Теги Барселона Ла Лига агенты Усман Дембеле Футбол

«Барселона» работает над продлением контракта полузащитника Усмана Дембеле.

Руководство каталонцев встретилось с агентом француза, чтобы сообщить о желании продолжить сотрудничество и обсудить сроки переговоров.

Стороны решили, что вопрос о продлении договора с Дембеле будет рассмотрен в сентябре, сообщает Diario Sport.

Сам 24-летний игрок тоже хочет продлить контракт: у него нет намерения уходить из «Барселоны».

Дембеле перешел в «Барсу» из «Боруссии» Дортмунд в 2017 году за 105 миллионов евро плюс 40 млн в виде бонусов. Его статистика – здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья