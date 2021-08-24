Депутат Сватковский: «Госфинансирование команд считаю нормальным. Футбольные, хоккейные и другие проекты – социальное дело»

Депутат Госдумы РФ от Нижегородской области рассказал о том, как относится к государственному финансированию спортивных команд.

«Считаю нормальным, что государство финансирует профессиональные команды.

Я отношусь к той категории граждан, которые считают, что все футбольные, хоккейные, волейбольные, баскетбольные и другие проекты являются социальным делом.

Это фактор развития спорта на территории Российской Федерации. Ничего страшного нет, что государство участвует в его финансировании.

Я считаю, что сегодня экономическое состояние и покупательский спрос в регионах не соответствует тем требованиям, чтобы содержать профессиональные команды, чтобы они были прибыльными.

К сожалению, сегодня таких предпосылок нет, поэтому я выступаю за государственное софинансирование», – заявил Сватковский.