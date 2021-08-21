Александр Дюков: «Мы остались в нулевых годах, а европейский футбол уходит вперед. Надо догонять и критически посмотреть на наш стиль игры»

Президент РФС Александр Дюков дал понять, что российский футбол отстает в развитии от европейского.

«Если посмотреть на игроков нашей сборной, то это, как правило, футболисты, которые в основном выступают в российской Премьер-лиге. Когда тренер сборной получает игроков, а через несколько дней матчи, для того, чтобы создать боеспособный коллектив, очень важен фактор того, в каком состоянии игроки приезжают, готовы ли они играть в современный футбол, в который играют в Европе.

В этой связи у нас есть определенные основания для озабоченности. Не могу сказать, что происходит деградация или регресс в российском футболе, но, если говорить о клубном футболе, мы, по сути, остались в том состоянии, в котором были в нулевые годы.

Мы видим, что европейский футбол уходит вперед. Понятно, что в футболе постоянно происходят какие-то изменения. Например, 8-10 лет назад к испанскому футболу с контролем мяча начали добавляться другие элементы – появились тренеры-новаторы, футбол стал более агрессивным, начали применять более активный прессинг, контрпрессинг, выросла интенсивность игры, и это достаточно сильно изменило европейский футбол. Он изменился, по сути, в каждой фазе игры.

И мы, к сожалению, своевременно не отреагировали и поэтому имеем ту ситуацию, когда даже средние чемпионаты в Европе уходят вперед.

Нам надо догонять. Для этого очень важна работа тренеров и спортивных директоров наших клубов. Нужно менять тренировочный процесс, нужно критически посмотреть на тот стиль игры, который проповедуют наши клубы», – сказал Дюков в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».