Руй Витория: «Это взрослый футбол, я не детский тренер. Главное – спокойно работать, результат придет»

Главный тренер дал комментарий после матча 5-го тура с тульским (1:1).

– Насколько хороша физическая форма игроков? Показалось, что они не очень готовы.

– Не согласен с вами. Не рассматриваю футбол с точки зрения отдельных компонентов, мы должны помнить и о тактике, и о психологии. Когда что-то не получается, всегда кажется, что физики не хватает. Но это не так.

Нам не хватило остроты действий в атаке. Оба наших центральных полузащитника сегодня были связаны действиями соперника. Не хватило им игры на переднем краю.

Нужно разделять физическую и тактическую подготовку и психологию. Думаю, нам именно ее сегодня и не хватило. Когда ведешь в таком матче, нельзя терять концентрацию.

– Может быть, команде нужно поработать с психологом?

– Вот вы спросили про физику, а тут же сразу и про психологию. Конечно, когда постоянно выигрываешь, чувствуешь подъем. Но мы все понимаем, что это профессиональный спорт, это взрослый футбол. Тут нет детей, и я не детский тренер, мы все профессионалы. Главное – спокойно работать, тренироваться в своем коллективе. Уверен, результаты придут, – сказал Витория.

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