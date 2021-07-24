Журавель о конфликте с Уткиным: «Говорю: «Вась, ты просто фуфло. Набухался вместо того, чтобы работать». Он сказал: «Иди-ка ты на ###»

Комментатор в интервью Sports.ru рассказал о конфликте с журналистом .

«С Васей Уткиным мы снимали в Ростове «Трех репортеров» на стыке 2000-х и 2010-х годов. Тогда между нами случился срач, после которого мы не разговаривали полгода. Даже не просто срач, а алкосрач.

Я очень трепетно относился к дисциплине, а Вася с Мишей Поленовым вернулись с рыбацкой съемки пьяные вдрабадан. Через час нам надо выезжать на другую съемку, а мы не можем – они пьянющие. И говорят мне: «Чувак, ну нельзя на рыбалке было не пить, это был как бы сценарий». Пришлось долго ждать, пока они протрезвеют.

Дождались, поехали на следующую съемку, там немножко поснимали Сергея Андреева ростовского, его школу и академию. После им накрыли поляну, и они опять нажрались! Просто упились – пиво с водкой, все вообще, ужас.

Я выпивал сдержано и отвечал за соблюдение дисциплинарных рамок. Возвращаемся, подъезжаем в ночи к отелю, и я Васе просто устраиваю разнос. Говорю: «Вась, ты просто фуфло. Набухался вместо того, чтобы работать. И вообще ты вывез нас сюда, чтобы бухать. Мы здесь не работаем, сняли полное говно, смонтировать ничего не получится».

Я так орал, что в соседних домах окна стали загораться. Вася выслушал меня и сказал: «Знаешь, что? Иди-ка ты на ###». Я ответил: «Вась, иди-ка ты сам на ###».

На этом наш разговор закончился, мы три месяца или даже полгода не разговаривали, но потом помирились. Просто нас очень многое связывает, поэтому посраться насовсем мы не можем», – рассказал Журавель.