Головин забил во 2-м товарищеском матче «Монако» подряд – «Сосьедаду» (1:2)

«Реал Сосьедад» обыграл «Монако» (2:1) в товарищеском матче.
Единственный гол в составе монегасков забил полузащитник Александр Головин, воспользовавшись отскоком мяча от вратаря соперника.
🎦⚽️— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 28, 2021
Le but de Golo, qui permet aux 🔴⚪️ d’égaliser en fin de première période face à la @RealSociedad !
C’est le deuxième but du Tsar dans cette préparation 🔥 pic.twitter.com/N8En7wPJq3
25-летний россиянин забил во второй игре подряд. 24 июля он принес победу своей команде в товарищеском матче с «Вольфсбургом» (2:1).
В прошедшем сезоне Лиги 1 хавбек забил 5 голов и сделал 9 передач в 21 игре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.