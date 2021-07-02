Головин забил во 2-м товарищеском матче «Монако» подряд – «Сосьедаду» (1:2)

Теги Монако Реал Сосьедад лига 1 Франция Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Александр Головин Футбол

«Реал Сосьедад» обыграл «Монако» (2:1) в товарищеском матче.

Единственный гол в составе монегасков забил полузащитник Александр Головин, воспользовавшись отскоком мяча от вратаря соперника.

25-летний россиянин забил во второй игре подряд. 24 июля он принес победу своей команде в товарищеском матче с «Вольфсбургом» (2:1).

В прошедшем сезоне Лиги 1 хавбек забил 5 голов и сделал 9 передач в 21 игре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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