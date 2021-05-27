«Барсе», «Реалу» и «Атлетико» интересен защитник «Гладбаха» Гинтер. Его оценивают в 15-20 млн евро

Защитник Маттиас Гинтер близок к уходу из гладбахской «Боруссии».
Как передает Fussball Transfers со ссылкой на Bild, футболист может продолжить карьеру в Ла Лиге, где в нем заинтересованы как минимум три клуба: «Барселона», «Реал» и «Атлетико». Стоимость трансфера оценивается в 15-20 миллионов евро.
Также подписать 27-летнего немца хотел бы «Байер», однако команда из Леверкузена сейчас не готова делать предложение.
Контракт Гинтера истекает летом 2022 года. «Боруссия» хочет продать его сейчас, чтобы он не ушел в качестве свободного агента. О продлении договора речи не идет.
В минувшем сезоне Гинтер провел 34 матча в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.