«Барсе», «Реалу» и «Атлетико» интересен защитник «Гладбаха» Гинтер. Его оценивают в 15-20 млн евро

Защитник Маттиас Гинтер близок к уходу из гладбахской .

Как передает Fussball Transfers со ссылкой на Bild, футболист может продолжить карьеру в , где в нем заинтересованы как минимум три клуба: , и . Стоимость трансфера оценивается в 15-20 миллионов евро.

Также подписать 27-летнего немца хотел бы «Байер», однако команда из Леверкузена сейчас не готова делать предложение.

Контракт Гинтера истекает летом 2022 года. «Боруссия» хочет продать его сейчас, чтобы он не ушел в качестве свободного агента. О продлении договора речи не идет.

В минувшем сезоне Гинтер провел 34 матча в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.