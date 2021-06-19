Микаэль Лаудруп: «Дании нужно побеждать Россию. Мы и Уэльс в 1/8 финала обыграем»

Бывший полузащитник сборной Дании Микаэль Лаудруп поделился ожиданиями от матча третьего тура с Россией.

«Никак не могу представить, при всем уважении к Финляндии, что Бельгия не обыграет их. Даже если бельгийцы поменяют половину команды. А это значит, что мы должны побеждать. Нам просто нужно побеждать.

Если мы победим Россию, выйдем на второе место. Не сомневаюсь в этом. И я бы даже сказал: мы выиграем в 1/8 финала, потому что, скорее всего, нам достанется Уэльс. Мы их тоже победим», – сказал Лаудруп.