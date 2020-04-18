Вагнер Лав о встрече с Путиным: «Бросил ему мяч, чтобы он понабивал. Я играл в футбол с президентом!»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным после победы в Кубке УЕФА-2004/05.

– Когда вы прилетели после отпуска в Бразилии, праздничное настроение сохранялось?

– Когда я вернулся в Россию после отпуска, мы встречались с мэром Москвы, с премьер-министром, а потом – с президентом страны, Путиным.

На встречу с Путиным не приехал наш переводчик, только игроки и тренерский штаб. Путин что-то говорил, а мы просто сидели.

Забавная сцена произошла, когда мы фотографировались с президентом. Кубок стоял на полу, на нем лежал мяч, и я решил: «Надо что-то сделать, чтобы запомнилось». Я взял мяч и бросил Путину, чтобы он понабивал.

Запись обошла всю Бразилию: я играю в футбол с Путиным в России после победы в Кубке УЕФА. Такое не забывается. Я и фотографию храню.

Буду помнить до конца жизни. Я играл в футбол с Путиным! – со смехом рассказал .

Фото: East News/AP Photo/Sergei Chirikov

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