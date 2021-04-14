Вместе с Тедеско «Спартак» покинет весь его тренерский штаб

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Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что по окончании сезона команду покинет не только главный тренер Доменико Тедеско, но и весь его тренерский штаб.

«Вместе с Тедеско после завершения сезона «Спартак» покинет и весь его штаб», – сказал Фетисов.

Напомним, после встречи 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (3:1) в декабре прошлого года Тедеско сообщил, что не будет продлевать контракт с московским клубом.

Тедеско работает в «Спартаке» с октября 2019 года. Его контракт действителен до 31 мая 2021-го.

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