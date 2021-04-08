Фанаты «Шальке» напали на игроков после вылета из Бундеслиги. Футболистам пришлось убегать

Болельщики «Шальке» напали на игроков команды после вылета из Бундеслиги.
После игры сотни фанатов команды собрались у домашнего стадиона. Когда туда подъехал автобус «Шальке», болельщики напали на игроков. Многим из них пришлось спасаться бегством.
«Шальке» выступил заявление, в котором осудил поведение болельщиков: «После возвращения из Билефельда рано утром в среду между игроками и некоторыми группами болельщиков произошел короткий обмен мнениями.
В ходе этого обсуждения неустановленные лица перешли границы. Это недопустимо.
Несмотря на понятное разочарование и гнев в связи с нашим вылетом во вторую Бундеслигу, клуб никогда не сможет смириться с физической угрозой нашим игрокам и персоналу. Именно это и произошло во время вчерашней стычки.
Клуб решительно осуждает такое поведение и поддерживает наших сотрудников. Расследование случившегося уже ведется», – сказано в заявлении «Шальке».
Команда из Гельзенкирхена, набрав после 30 игр 13 очков, потеряла шансы остаться в Бундеслиге на следующий сезон.
«Шальке» вылетел из высшей лиги впервые с 1988 года – после этого он провел во втором дивизионе три сезона и вернулся в элиту в 1991-м.
De spelers van Schalke 04 moesten gisteren na de nederlaag vluchten voor een grote groep boze supporters die teleurgesteld waren over de degradatie. pic.twitter.com/1CNBZALfS4— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 21, 2021