Фанаты «Шальке» напали на игроков после вылета из Бундеслиги. Футболистам пришлось убегать

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Болельщики «Шальке» напали на игроков команды после вылета из Бундеслиги.

После игры сотни фанатов команды собрались у домашнего стадиона. Когда туда подъехал автобус «Шальке», болельщики напали на игроков. Многим из них пришлось спасаться бегством.

«Шальке» выступил заявление, в котором осудил поведение болельщиков: «После возвращения из Билефельда рано утром в среду между игроками и некоторыми группами болельщиков произошел короткий обмен мнениями.

В ходе этого обсуждения неустановленные лица перешли границы. Это недопустимо.

Несмотря на понятное разочарование и гнев в связи с нашим вылетом во вторую Бундеслигу, клуб никогда не сможет смириться с физической угрозой нашим игрокам и персоналу. Именно это и произошло во время вчерашней стычки.

Клуб решительно осуждает такое поведение и поддерживает наших сотрудников. Расследование случившегося уже ведется», – сказано в заявлении «Шальке».

Команда из Гельзенкирхена, набрав после 30 игр 13 очков, потеряла шансы остаться в Бундеслиге на следующий сезон.

«Шальке» вылетел из высшей лиги впервые с 1988 года – после этого он провел во втором дивизионе три сезона и вернулся в элиту в 1991-м.

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