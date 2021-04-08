Ничья «Зенита» и победа «Локо», Россия выиграла командный ЧМ по фигурке, «Барса» с Кубком Испании, русский вечер в НХЛ, Флик уйдет из «Баварии» и другие новости утра

1. В субботу в РПЛ Зенит» вытащил матч с «Краснодаром» (2:2) благодаря голу Мостового на 86-й минуте, «Локомотив» разгромил «Ростов» (4:1), играя в большинстве с 52-й минуты, «Динамо» продлило беспроигрышную серию в лиге до 4 матчей, победив «Ротор» (3:0), а «Ахмат» обыграл «Химки» (3:1).

Таким образом, отрыв «Зенита» от «Локо» сократился до 6 очков. «Спартак» – в 8 очках с матчем в запасе.

2. 🥇 Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Анна Щербакова выиграла произвольную программу, третье место заняла Елизавета Туктамышева. В состязаниях пар в произвольной победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, американская пара Книрим и Фрэйзер – 2-е.

3. «Барселона» выиграла 31-й Кубок Испании, разгромив «Атлетик» (4:0). Месси сделал дубль и взял 35-й трофей с каталонцами, а у Кумана 1-й трофей с «Барсой» в качестве тренера. Также Лео установил новый рекорд, забив 9 голов в финалах Кубка Испании. Он превзошел легенду «Атлетика» ТельмоСарру.

4. Ханс-Дитер Флик объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона. Ожидается, что он возглавит сборную Германии.

5. «Челси» вышел в финал Кубка Англии, победив «Манчестер Сити» (1:0). Это первая победа Тухеля над Гвардиолой в карьере тренера. Ранее было 4 поражения и ничья.

6. В НХЛ ярко себя проявили российские игроки. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил два гола и сделал передачу в матче с «Филадельфией» (6:3). Это его 729-й и 730-й голы в лиге, до Дионна – 1 шайба.

У Кузнецова 1+2, а у Орлова – 7-й гол в сезоне. Проворов забил 50-й гол в НХЛ, прервав 5-матчевую безрезультативную серию.

Панарин набрал 1+3 в матче с «Нью-Джерси», а Бучневич сделал первый хет-трик в лиге в свой день рождения.

Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне в ворота «Сан-Хосе» и повторил рекорд «Миннесоты» по очкам для новичков. Все результаты дня – здесь.

7. Гран-при Эмилии-Романьи-2021. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Перес – второй, Ферстаппен – третий, Мазепин – 19-й.

8. Александр Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Сассуоло» (1:3) и пропустил 6-ю игру подряд. Срок его возвращения неизвестен, сообщили в клубе.

9. Восьмая ракетка мира Андрей Рублев впервые вышел в финал «Мастерса» и обновит личный рейтинговый рекорд. Он обыграл Каспера Рууда в Монте-Карло (6:3, 7:5).

10. НБА. 44 очка Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Голден Стэйт», «Лейкерс» победили «Юту» в овертайме и другие результаты.

11. В 29-м туре Бундеслиги «Бавария» обыграла «Вольфсбург» (3:2) на выезде и опережает «Лейпциг» на 7 очков, «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Айнтрахт» (4:0). Все результаты дня – тут.

12. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч с «Аталантой» из-за мышечной травмы.

13. Игроки «Реала» откажутся от бонусов за победу в ЛЧ или Ла Лиге. Клуб сэкономит 30 млн евро.

14. У президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка наибольший доход среди депутатов Госдумы из бывших спортсменов – 22,5 млн рублей в 2020-м. В топ-5 вошли Валуев, Шипулин, Фетисов, Газзаев.

15. Единая лига ВТБ. 25 очков Кузминскаса принесли «Локо» победу над ЦСКА, «Парма» вышла в плей-офф, несмотря на поражение от «Автодора».

16. «Норвич» вышел в АПЛ, а «Шеффилд Юнайтед» из нее вылетел.

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