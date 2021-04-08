«Локомотив» разгромил «Ростов» (4:1), играя в большинстве с 52-й минуты

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Sports.ru Рифат Жемалетдинов Франсуа Камано Деннис Хаджикадунич Футбол

В 26-м туре РПЛ «Локомотив» разгромил «Ростов» (4:1). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Локомотив» по-прежнему не проигрывает в 2021 году, одержав уже 9-ю победу подряд с учетом Бетсити Кубка России.

В активе команды Марко Николича 49 очков после 26 матчей РПЛ.

Локомотив – Ростов 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
17 апреля, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Камано, 2:0 – Жемалетдинов, 2:1 – 33 Хаджикадунич, 3:1 – 65, пенальти Крыховяк, 4:1 – 90 Эдер.
ЛокомотивКоченков, Пабло, Рыбус, Чорлука, Магкеев, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов (Миранчук, 78), Крыховяк (Титков, 90), Камано (Эдер, 78), Смолов (Лисакович, 63).
РостовПесьяков, Поярков (Тугарев, 83), Терентьев (Байрамян, 84), Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Гигович, Хасимото, Альмквист (Саплинов, 75), Соу (Махатадзе, 89), Полоз (Павловец, 76).
Предупреждения:
Хасимото (8), Магкеев (12), Гигович (17).
Удаление:
Гигович (52).

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