«Локомотив» разгромил «Ростов» (4:1), играя в большинстве с 52-й минуты

В 26-м туре РПЛ «Локомотив» разгромил «Ростов» (4:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Локомотив» по-прежнему не проигрывает в 2021 году, одержав уже 9-ю победу подряд с учетом Бетсити Кубка России.
В активе команды Марко Николича 49 очков после 26 матчей РПЛ.
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.30, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 1:0 – 4 Камано, 2:0 – 6 Жемалетдинов, 2:1 – 33 Хаджикадунич, 3:1 – 65, пенальти Крыховяк, 4:1 – 90 Эдер.
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Локомотив –
Коченков, Пабло, Рыбус, Чорлука, Магкеев, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов (Миранчук, 78), Крыховяк (Титков, 90), Камано (Эдер, 78), Смолов (Лисакович, 63).
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Ростов –
Песьяков, Поярков (Тугарев, 83), Терентьев (Байрамян, 84), Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Гигович, Хасимото, Альмквист (Саплинов, 75), Соу (Махатадзе, 89), Полоз (Павловец, 76).
- Удаление:
- Гигович (52).