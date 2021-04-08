«Локомотив» разгромил «Ростов» (4:1), играя в большинстве с 52-й минуты

В 26-м туре РПЛ разгромил (4:1).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Локомотив» по-прежнему не проигрывает в 2021 году, одержав уже 9-ю победу подряд с учетом Бетсити Кубка России.

В активе команды Марко Николича 49 очков после 26 матчей РПЛ.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ