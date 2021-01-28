«Норвич» вышел в АПЛ

Теги Уотфорд премьер-лига Англия Норвич Сити Суонси чемпионшип Даниэль Фарке Футбол

«Норвич» досрочно вышел в английскую Премьер-лигу из Чемпионшипа.

После того, как «Уотфорд» и «Суонси» не смогли выиграть свои матчи в 42-м туре, «Норвич» гарантировал себе выход в АПЛ.

Команда тренера Даниеля Фарке уже точно не опустится ниже второго места.

«Норвич» занимает 1-е место, набрав 90 очков после 41 тура. «Уотфорд» сыграл на матч больше и имеет 82 балла, у «Суонси» 76 очков.

Стоит отметить, что «Норвич» вернулся в АПЛ спустя год после вылета.

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