«Норвич» вышел в АПЛ

«Норвич» досрочно вышел в английскую Премьер-лигу из Чемпионшипа.

После того, как и не смогли выиграть свои матчи в 42-м туре, «Норвич» гарантировал себе выход в АПЛ.

Команда тренера Даниеля Фарке уже точно не опустится ниже второго места.

«Норвич» занимает 1-е место, набрав 90 очков после 41 тура. «Уотфорд» сыграл на матч больше и имеет 82 балла, у «Суонси» 76 очков.

Стоит отметить, что вернулся в спустя год после вылета.