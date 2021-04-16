Гран-при Эмилии-Романьи-2021. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Перес – второй, Ферстаппен – третий, Мазепин – 19-й

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
17 апреля 2021 года
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.14,411
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,035
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,087
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,329
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,379
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,415
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,464
8. Валттери Боттас («Мерседес») +0,487
9. Эстебан Окон («Альпин») +0,799
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – не показал времени
Выбыли после второго сегмента:
11. Карлос Сайнс («Феррари»)
12. Джордж Расселл («Уильямс»)
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
14. Николас Латифи («Уильямс»)
15. Фернандо Алонсо («Альпин»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
18. Мик Шумахер («Хаас»)
19. Никита Мазепин («Хаас»)
20. Юки Цунода («Альфа Таури»)
Результаты трех сегментов квалификации
Квалификация «Ф-1» в Имоле: Хэмилтон вырвал поул, Ферстаппен проиграл напарнику, Цунода разбил «Альфа Таури»
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