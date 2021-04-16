Гран-при Эмилии-Романьи-2021. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Перес – второй, Ферстаппен – третий, Мазепин – 19-й

Теги результаты Феррари Кими Райкконен Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Себастьян Феттель Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Антонио Джовинацци Эстебан Окон Николас Латифи Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Мик Шумахер Шарль Леклер Ланс Стролл Никита Мазепин Джордж Расселл Ландо Норрис Альфа Ромео Гран-при Эмилии-Романьи Юки Цунода Альпин Авто
Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
17 апреля 2021 года
Квалификация
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.14,411
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,035
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,087
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,329
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,379
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,415
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,464
8. Валттери Боттас («Мерседес») +0,487
9. Эстебан Окон («Альпин») +0,799
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – не показал времени
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Карлос Сайнс («Феррари»)
12. Джордж Расселл («Уильямс»)
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
14. Николас Латифи («Уильямс»)
15. Фернандо Алонсо («Альпин»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
18. Мик Шумахер («Хаас»)
19. Никита Мазепин («Хаас»)
20. Юки Цунода («Альфа Таури»)
 

Результаты трех сегментов квалификации

Квалификация «Ф-1» в Имоле: Хэмилтон вырвал поул, Ферстаппен проиграл напарнику, Цунода разбил «Альфа Таури»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья