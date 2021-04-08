Sports.ru ищет технического фоторедактора в отдел статистики

Sports.ru открывает новую вакансию!

Мы пишем о разных спортсменах, и у каждого из них есть тег, а в теге – портрет. Новые спортсмены появляются каждый сезон, а старые взрослеют и их внешность меняется. Мы хотим, чтобы у всех были актуальные портреты, – и нам очень нужен фоторедактор, который будет следить только за этим.

Что нужно будет делать?

Подбирать портреты по простым требованиям, кадрировать под нужные размеры в Photoshop и заливать в админку

Самостоятельно проверять популярные команды, оценивать фотографии на актуальность и ставить свежие портреты спортсменам

А еще раз в неделю специально обученный робот будет присылать подборку из нескольких десятков востребованных тегов без портретов – им тоже нужно будет оперативно добавить фотографии

Будущий технический фоторедактор:

Разбирается в спорте

Понимает, как определить качественное фото

Знает Photoshop на базовом уровне

Обладает усидчивостью и получает удовольствие от того, что наводит порядок

Работа удаленная. Нагрузку и часы работы определяете вы сами. Оплата сдельная.

Ждем ваши резюме на design@sports.ru