Sports.ru ищет технического фоторедактора в отдел статистики

Sports.ru открывает новую вакансию!
Мы пишем о разных спортсменах, и у каждого из них есть тег, а в теге – портрет. Новые спортсмены появляются каждый сезон, а старые взрослеют и их внешность меняется. Мы хотим, чтобы у всех были актуальные портреты, – и нам очень нужен фоторедактор, который будет следить только за этим.
Что нужно будет делать?
- Подбирать портреты по простым требованиям, кадрировать под нужные размеры в Photoshop и заливать в админку
- Самостоятельно проверять популярные команды, оценивать фотографии на актуальность и ставить свежие портреты спортсменам
- А еще раз в неделю специально обученный робот будет присылать подборку из нескольких десятков востребованных тегов без портретов – им тоже нужно будет оперативно добавить фотографии
Будущий технический фоторедактор:
- Разбирается в спорте
- Понимает, как определить качественное фото
- Знает Photoshop на базовом уровне
- Обладает усидчивостью и получает удовольствие от того, что наводит порядок
Работа удаленная. Нагрузку и часы работы определяете вы сами. Оплата сдельная.
Ждем ваши резюме на design@sports.ru
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