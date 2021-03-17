Хенрик Ларссон: «Игра Йордана за «Спартак» впечатляет. Я счастливый отец, горжусь им»

Бывший нападающий сборной Швеции Хенрик Ларссон высказался о своем сыне Йордане, который выступает за .

«В «Спартаке» он много забивает. Но дело не только в голах и очках, а в стиле его игры. Впечатляет. Я очень счастливый отец, горжусь им. Мы много говорим, конечно, как и любой отец с сыном. Понятно, что я в первую очередь отец, но, если дело касается футбола, я говорю с ним, основываясь на своем опыте и мыслях, и я могу быть как жестким, так и мягким.

Я всегда даю честную оценку его игре. «Можно было сделать иначе» или «О чем ты думал в этом эпизоде?» Мы говорим о том, как справляться с разочарованием, как работать над концентрацией, как поступать в тех или иных ситуациях.

Мы занимаемся этим с детства. Когда он задает мне вопрос о футболе, то знает, что всегда получит честный ответ», – сказал Ларссон.

23-летний форвард провел в этом сезоне 22 матча в , забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Его полную статистику можно найти здесь.