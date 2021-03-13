ЦСКА может уволить Гончаренко при проигрыше «Зениту» («СЭ»)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может покинуть свой пост.

Как сообщает , в случае поражения от в сегодняшней игре руководство армейцев рассмотрит вопрос об увольнении белорусского специалиста.

Отмечается, что если в декабре, когда обсуждался вариант с отставкой Гончаренко, председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин был против такого решения, то теперь мнение главы клуба изменилось.

Вероятно, исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в случае ухода Гончаренко станет .

Видеотрансляция матча ЦСКА – «Зенит» – 1:2. Вендел вывел гостей вперед, текстовый онлайн есть